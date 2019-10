Regebogen Wohnen auf der „Münchner Messe Seelische Gesundheit“

Bereits zum 7. Mal findet im Rahmen der „Münchner Woche für Seelische Gesundheit“ als Höhepunkt die „Münchner Messe Seelische Gesundheit“ statt und genauso lange ist Regenbogen Wohnen schon mit dabei. Das Team von Regenbogen Wohnen wird an Infostand 8 einen Überblick über die Arbeit in den Einrichtungen geben.

Die Besucher können sich am 12. Oktober von 11 – 16 Uhr im Gasteig an den ca. 50 Messeständen über die unterschiedlichen (Hilfs-)Angebote der Münchner Organisationen informieren. Die Offene Bühne mit kulturellem Programm, Mitmachaktionen sowie Fachvorträge finden zeitgleich statt. Das Motto der Messe ist in diesem Jahr übrigens „Seelisch Gesund im Alter“ und der Eintritt ist frei.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!