Madrid, Madrid, wie laufen nach Madrid. Das sind ganze 1.780 Kilometer und 10.000 Schritte täglich pro Person , die die Teams in 60 Tagen zu Fuß zurücklegen werden….

also eigentlich nicht wir, sondern diese 5+2 Mitarbeiterinnen aus der Kinder- und Jugendhilfe gehen an den Start.

Insgesamt treten 5 Teams von Regenbogen Wohnen gegeneinander an, gegen den Winterspeck und für mehr Fitness im Alltag.

Erste Testläufe und Übungsläufe sind schon sehr vielversprechend.

Wir drücken euch die Daumen, ab dem 1.3. geht es los.