In Unterschleißheim eröffnet Regenbogen Wohnen im Herbst die innovative Einrichtung Wohnen mit Perspektive. Ab Oktober 2016 werden dort 52 erwachsene Menschen mit einer seelischen Behinderung im offenen und beschützenden stationären Setting begleitet. Als Ergänzung dazu bieten wir in 16 trägereigenen Appartements Betreutes Wohnen an.