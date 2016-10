Fast ein Jahr war es her, dass wir den Spatenstich zu unserer neuen Einrichtung feiern durften. Anfang Oktober 2016 konnten wir mit unseren KlientInnen einziehen. Am Mittwoch, den 05.10.2016 luden wir zum Tag der offenen Türe in unser neues Haus ein.

An Gästen durften wir begrüßen:

Herrn Bezirkstagspräsidenten Josef Mederer,

Herrn Christoph Böck (Bürgermeister von Unterschleißheim),

Gesellschafter der Regenbogen Wohnen gGmbH,

KooperationspartnerInnen

und viele weitere Gäste.

Auch eine ökumenische Haussegnung fand statt, die Möglichkeit einer Besichtigung der beschützenden Station und ein Umtrunk mit kleinem Stehimbiss zur Feier des Tages.