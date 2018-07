Vom Baggerfahren träumt wohl jedes Kind einmal. Am Samstag, den 30. Juni hat er sich für unsere Kinder im Wohnheim Neuburg an der Donau erfüllt. Beim Aktionstag “Aus Urwald wird Garten” haben uns neun Mitarbeitende von #Audi tatkräftig unterstützt. Unsere Kinder und Jugendlichen von Heim und Außenwohngruppe waren beeindruckend motiviert, mit anzupacken. Im Bild sieht man den Riesenberg an Grünzeug, der entfernt wurde. Herzlichen Dank an Audi und alle, die dabei waren!