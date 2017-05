Frühlingsfest und Abschied bei „Spatenstich“

Das Gärtnereiprojekt „Spatenstich“ in Neustetten erfreute sich reger Teilnahme am Frühlingsfest – trotz schlechtem Wetter.

Wir freuen uns, dass die Gärtnerei in gute Hände zur Caritas Neuburg-Schrobenhausen wechseln kann.



Artikel in der Ausgburger Allgemeinen von Xaver Habermeier

Artikel in der Ausgburger Allgemeinen von Ute Stiglmair