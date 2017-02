Die Pfaffenhofener Wohngruppe hat ein neues Zuhause

Die Pfaffenhofener Wohngruppe für bis zu acht psychisch Kranke der Regenbogen gGmbH hat ein neues Zuhause. Sie verabschiedete sich aus dem Bermuda-Dreieck der sozialen Einrichtungen an der Ilminsel und zog in das ehemalige Notariat an der Moosburger Straße.



